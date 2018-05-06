محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكول مع القاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة (صور)

شهد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة القاهرة لانشاء مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة الساحلية.



حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء عصام الليثي السكرتير المساعد، واللواء مهندس أحمد فؤاد أحمد رئيس مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة، وعدد من المسؤولين والتنفيذيين بالمحافظة.



وأكد المحافظ أهمية إنشاء هذا المركز على أرض المحافظة الساحلية، حيث انه سيعد قواعد بيانات بأحدث نظم المعلومات الجغرافية لجميع شبكات المرافق فى باطن الأرض (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز طبيعي) مما يساهم في تطوير هذه الشبكات وصيانتها وحمايتها والمعاونة في الدعم الفنى لتوصيلها لكافة المناطق بمدن المحافظة، ومساعدة متخذي القرار في إنشاء المرافق الجديدة بوضع الأسس العلمية في الوضع النسبي بين الشبكات وبعضها البعض وانتاج الخرائط المساحية لهذه الشبكات بواسطة الكشف عن هذه المرافق بدون حفر بواسطة أجهزة كشف مرافق حديثة ورفعها مساحيا ومتابعة الحفر أثناء التنفيذ لتأمين الشبكات القائمة والرفع المساحي للخطوط الجديدة لتطوير وتحديث قواعد البيانات على مستوى المحافظة وإنشاء الخرائط الأساسية لوضع خطوط المراقبة عليها.



وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر الشبابية على أحدث الأجهزة التي سيتم تواجدها بالمركز، وأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية حتى يتم البدء في خطة التدريب وتحديد الأجهزة والمعدات والمركبات التي سيتم شراؤها.