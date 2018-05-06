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"النصر للمحولات":17.4 مليون جنيه أرباح حتى مارس 2018

الأحد 06/مايو/2018 - 01:10 م
النصر للمحولات:17.4 مليون جنيه أرباح حتى مارس 2018
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محمد صلاح الحج
 
أظهرت القوائم المالية لشركة النصر لصناعة المحولات "الماكو" خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 146% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، أنها حققت أرباحاً بلغت 17.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 7 ملايين جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 190.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 107.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة النصر لصناعة المحولات "الماكو" خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 161% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وأظهرت قائمة التوزيعات المقترحة لشركة النصر لصناعة المحولات، عن اقتراح توزيع 5.98 مليون جنيه (بواقع 15 قرشاً للسهم).

ويبلغ رأسمال الشركة 39.87 مليون جنيه، موزعاً على 39.87 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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