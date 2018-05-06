محافظ الشرقية يكرم أعضاء فرع المجلس القومي بالشرقية بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية

كرم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية بإهدائهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية تقديراً لدور المجلس خلال فترة العمل السابقة والتي شملت تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتي تم إجراؤها مؤخراً وكذلك لتبني وعلاج القضايا التي تمس المرأة بشكل مباشر وتعمل على تقدم ورقي المجتمع.





وطالب المحافظ المجلس بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة وطرق الأبواب للوصول إلى كافة الأسر الشرقاوية في القرى والمناطق النائية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأثارها السلبية على المجتمع والتي تلتهم أعمال التنمية والبناء وكذلك المشاركة في محو الأمية للسيدات لتقديم فرد صالح للمجتمع يستطيع أن يؤثر فيه بشكل إيجابي ..



