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الطبوبي يدعو التونسيين وخاصة الشباب للإقبال على التصويت والإقتراع بكثافة

الأحد 06/مايو/2018 - 01:09 م
الطبوبي يدعو التونسيين وخاصة الشباب للإقبال على التصويت والإقتراع بكثافة
نور الدين الطبوبي
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محمد وليد الجموسي
 
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الأحد، خلال تصريح إذاعي وبعد آداء واجبه الإنتخابي بالتصويت في  مركز الإقتراع منزل الزيتون في فوشانة، التونسيين وخاصة الشباب للإقبال على التصويت والإقتراع بكثافة.

وشدد على ضرورة أن يؤدي كل تونسي واجبه، مبينا أن الحكم المحلي والإنتخابات البلدية تختلف عن غيرها التشريعية والرئاسية.

 وأعرب الطبوبي على ثقته التامة في الشعب التونسي لآداء واجبه من اجل تحقيق الديمقراطية المحلية ، وفق تعبيره.
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