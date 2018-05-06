الطبوبي يدعو التونسيين وخاصة الشباب للإقبال على التصويت والإقتراع بكثافة

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الأحد، خلال تصريح إذاعي وبعد آداء واجبه الإنتخابي بالتصويت في مركز الإقتراع منزل الزيتون في فوشانة، التونسيين وخاصة الشباب للإقبال على التصويت والإقتراع بكثافة.





وشدد على ضرورة أن يؤدي كل تونسي واجبه، مبينا أن الحكم المحلي والإنتخابات البلدية تختلف عن غيرها التشريعية والرئاسية.



