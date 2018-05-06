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سوسة: معاينة حضور عدد من أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية داخل مراكز اقتراع

الأحد 06/مايو/2018 - 01:09 م
سوسة: معاينة حضور عدد من أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية داخل مراكز اقتراع
سوسة
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محمد وليد الجموسي
 
في سوسة, تم معاينة  حضور عدد من أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية داخل مراكز اقتراع ، وقد اشتكى مواطنون وممثلون عن بعض القائمات من هذه التجاوزات التي تم رفعها إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة وفق الشروق أون لاين.

يُذكر أنه يحق للقائمات المترشحة تعيين ممثلين لها لملاحظة عملية الاقتراع في مختلف المراكز والمكاتب التابعة لتلك البلدية على أن لا يكون الملاحظون من أعضاء القائمة المترشحة.
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