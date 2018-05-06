سوسة: معاينة حضور عدد من أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية داخل مراكز اقتراع

في سوسة, تم معاينة حضور عدد من أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية داخل مراكز اقتراع ، وقد اشتكى مواطنون وممثلون عن بعض القائمات من هذه التجاوزات التي تم رفعها إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة وفق الشروق أون لاين.



