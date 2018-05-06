ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صوت لمحمد صلاح على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/مايو/2018 - 12:51 م
صوت لمحمد صلاح على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي، عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لاعب العام في البريميرليج.

وشهدت القائمة تواحد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجانب البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا  حارس مانشستر يونايتد، هاري كين مهاجم توتنهام، رحيم سترلينج  لاعب مانشستر سيتي، جيمس تاركوفسكي نجم بيرنلي.

ويعتمد حسم الجائزة على تصويت الجماهير الذي يمثل 10% من النتيجة النهائية، بينما سيحدد خبراء كرة القدم نسبة 90% الأخرى، وعلى رأس هؤلاء الخبراء السير أليكس فيرجسون وآلان شيرار، وسيتم إعلان الفائز بتلك الجائزة يوم 13 من شهر مايو الجاري.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لرصيد  بـ31 هدفا وصنع 10 آخرين مع ليفربول في الموسم الحالي.

للتصويت لمحمد صلاح اضغط هنا:

https://pots.easports.com
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول دي خيا دي بروين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
2
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 1:10:02 PM