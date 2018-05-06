صوت لمحمد صلاح على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي، عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لاعب العام في البريميرليج.





وشهدت القائمة تواحد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجانب البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، هاري كين مهاجم توتنهام، رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، جيمس تاركوفسكي نجم بيرنلي.





ويعتمد حسم الجائزة على تصويت الجماهير الذي يمثل 10% من النتيجة النهائية، بينما سيحدد خبراء كرة القدم نسبة 90% الأخرى، وعلى رأس هؤلاء الخبراء السير أليكس فيرجسون وآلان شيرار، وسيتم إعلان الفائز بتلك الجائزة يوم 13 من شهر مايو الجاري.





ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لرصيد بـ31 هدفا وصنع 10 آخرين مع ليفربول في الموسم الحالي.



