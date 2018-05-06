ننشر الصور الأولى من إعلان تامر حسني لصالح مستشفى "57"

انتهى نجم الجيل تامر حسني، من تصوير إعلان جديد لصالح مستشفى 57357 تحت إشراف المخرج هادي الباجوري، والذي سيتم عرضه برمضان 2018.





وكان قد وقع الاختيار على تامر حسني، ليكون الدعاية الإعلانية لمستشفي سرطان الأطفال بشهر رمضان، حيث يعكف حاليًا على تسجيل الأغنية الخاصة بالإعلان الرسمي للمستشفي، ومن المقرر أن تحمل اسم "الموضوع فيك".





وأجرى حسني، بعض التعديلات على الأغنية حيث قام بتغيير كلماتها وتوزيعها لتكون جديدة بعض الشئ عن التي طرحها عام 2014.





وتبرع حسني، بأجره كاملا لصالح المستشفي، حيث قام بشراء غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم لعلاج مرضي السرطان، وأطلقت إدارة المستشفى اسمه عليها، كما قامت بنشر بوسترات تحمل صوره على جدران الغرفة، تكريمًا له على حرصه على المشاركة في الأعمال الخيرية.

من المعروف عن حسني، مشاركته الدائمة في الأعمال الخيرية سواء بالتبرع النقدي أو من خلال المشاركة في الحملات الخيرية، وحرصه علي زيارة المرضى من حين لآخر للشد من أزرهم.