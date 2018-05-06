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إستثنائيا.. 172 مركز إقتراع يعملون من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال‎

الأحد 06/مايو/2018 - 01:03 م
إستثنائيا.. 172 مركز إقتراع يعملون من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال‎
محمد التليلي
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مروى الجلاصي
 
أكد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأن كل مراكز الإقتراع بكافة ولايات الجمهورية التونسية، فتحت الأبواب أمام الناخبين على تمام الثامنة من صباح اليوم الأحد 6 ماي 2018.

و قد نفى المنصري وجود أي تأخير في انطلاق عملية الإقتراع، مؤكدا أن نسبة إنطلاق عمل المراكز في العمل، بلغت مائة بالمائة.

و أضاف رئيس الهيئة، بأن فقط 172 من جملة 4552 مركز إقتراع، هي فقط التي ستعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال، بصفة إستثنائية.

و قد صرح المنصري، بأن مراكز الإقتراع التي ستعمل بتوقيت، تتوزع بين 29 مركزا بالكاف و 42 بجندوبة و 77 بالقصرين و 24 بسيدي بوزيد.

و يذكر أن تصريحات محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، جاءت خلال ندوة صحفية عقدها هذا الصباح بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
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