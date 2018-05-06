إستثنائيا.. 172 مركز إقتراع يعملون من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال‎

أكد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأن كل مراكز الإقتراع بكافة ولايات الجمهورية التونسية، فتحت الأبواب أمام الناخبين على تمام الثامنة من صباح اليوم الأحد 6 ماي 2018.





و قد نفى المنصري وجود أي تأخير في انطلاق عملية الإقتراع، مؤكدا أن نسبة إنطلاق عمل المراكز في العمل، بلغت مائة بالمائة.





و أضاف رئيس الهيئة، بأن فقط 172 من جملة 4552 مركز إقتراع، هي فقط التي ستعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال، بصفة إستثنائية.





و قد صرح المنصري، بأن مراكز الإقتراع التي ستعمل بتوقيت، تتوزع بين 29 مركزا بالكاف و 42 بجندوبة و 77 بالقصرين و 24 بسيدي بوزيد.



