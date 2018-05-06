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الغويل: الجامعة العربية مهتمة بتفعيل دور المنظمات العاملة تحت مظلتها (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 01:03 م
الغويل: الجامعة العربية مهتمة بتفعيل دور المنظمات العاملة تحت مظلتها (فيديو)
فوزي الغويل
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ندى محمد
 
قال فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، إن الإمانة العامة للجامعة العربية مهتمة بتفعيل دور المنظمات والاتحادات التي تعمل تحت مظلتها، موضحًا أن المائدة المستديرة الخاصة بالإعلام تضمن جدول أعمالها الخطة الإعلامية للتصدي للقرار الأحادي الأمريكي باعتماد القدس كعاصمة للكيان الصهيوني.

وأضاف في لقاء خاص على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أنه تم بحث كيفية مواجهة هذا القرار بواسطة التحركات العربية بالإضافة إلى دور المنظمات الإعلامية في تفعيل استراتيجيات التنمية المستدامة بالدول العربية، موضحًا أن هناك مجموعة من برامج العمل المعتمدة في شأن الاختفاء القسري لبعض الصحفيين ولجنة الإعلام ستبحث هذه البرامج خلال اجتماع مقبل.
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