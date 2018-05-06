محافظ الشرقية يلتقي بأعضاء المجلس القومي للمرأة.. ويؤكد أهمية تمكينها اقتصاديا

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن المرأة تمثل نصف المجتمع وقاسم مشترك وشريك أساسي مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل الأداه الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد فهي جزء لا يتجزأ من المجتمع وتمثل الجناح الأخر للوطن وبدورها تكتمل الأدوار المجتمعية.





جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضوراللواء سامي سيدهم نائب المحافظ والدكتورة هدى درويش مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية وأعضاء المجلس.





وأشاد المحافظ بدور المرأة في المشاركة بكثافة في الإنتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا لممارسة الحقوق السياسية والتي كفلها الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن المرأة ساهمت عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي وكان لتأسيس المجلس القومي للمرأة دور كبير ومتميز في وضع المزيد من المهارات والقدرات بما يؤهلها للمشاركة الجادة والفعالة في قضايا الوطن.





وأوضح أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور المرأة المصرية وقدرتها على إحداث فارق كبير في التنمية الشاملة والسياسية من خلال مشاركتها الفعالة جنبًا إلى جنب مع الرجل في كافة مناحي الحياة.





وطالب المحافظ أعضاء المجلس، بتنظيم ندوات وعقد لقاءات وطرق الأبواب والوصول إلى القرى والعزب والمناطق النائية لتشجيع السيدات على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة لاختيار الأكفأ والأنسب والمشاركة في صنع القرار وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.





كما أوضحت الدكتورة هدى درويش مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن هدف المجلس تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال تبني سياسات وبرامج تسهم فى حل قضايا تنميتها وتحسين أوضاعها تحقيقًا للتنمية المستدامة.





وقدمت مقرر القومي للمرأة بالشرقية، الشكر للمحافظ ولأعضاء الجهاز التنفيذي على حسن التعاون والتنسيق وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم المؤتمرات والندوات واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات خلال الفترات السابقة من عمل المجلس.



