إرهابية وتُحرض ضد الدولة.. السجل الأسود للإخوانية الهاربة آيات عرابي

لم تترك أي شخص إلا وهاجمته، لمجرد الهجوم والانتقاد، تتطاول على الجميع، متناسية، أنها مدرجة على قوائم الإرهاب، بعد سلسلة من الجرائم والتحريض التي شنتها على الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنها صاحبة شائعة "السيسي أمه يهودية"، إنها الإخوانية الهاربة آيات عرابي.





بزوغها الإعلامي

آيات عرابي، فتاة من أصول مصرية، تنتمي لأسرة فقيرة، ما جعلها تسعى للحصول على الأموال بجميع الطرق، وظلت هكذا حتى تخرجت من كلية التجارة، وتعرفت على معتز كمال الشاذلى ابن كمال الشاذلى فتوسط لها للعمل كمذيعة بالقناة الثالثة في التليفزيون المصري في 1992م، وعندما قرر زوجها الهجرة إلى أمريكا في 1993م، أخذت إجازة بدون مرتب.

عميلة للأمريكان

وبمجرد وصولها إلى أمريكا، تلقفتها أيد المخابرات الأمريكية فكانت النموذج المثالي للعميلة، ودبرت عمل لها في محطة التليفزيون العربية في نيويورك، ( ART )، وعندما انتهت إجازاتها من التليفزيون المصري تحتم عليها العودة لمصر.

وبالفعل تم انتدابها من القناة الثالثة إلى قطاع الأخبار في التليفزيون الرسمي وتم ترقيتها إلى مقدمة لفقرة "الركن الثقافي" في أهم برنامج في التليفزيون المصري حينذاك وهو برنامج (صباح الخير يا مصر) مما مكنها أن تكون بجوار أهم قيادات الإعلام في مصر لتعود لأمريكا مرة أخرى في 1999م، ولكن كمقدمة لبرنامج أسبوعي "بورصة نيويورك" يقدم ضمن نشرة أخبار التاسعة، وقامت بتغطية أحداث 11 سبتمبر مباشرة للتليفزيون المصري وتعمدت أن تركز على إلقاء المسئولية على العرب أثناء التغطية.

انكشاف سرها

ونظرًا ليقظة أجهزة الأمن، تيقنت من خطورتها فألغى برنامج "بورصة نيويورك" وطلب منها العودة فورا للوطن، إلا أنها رفضت العودة، وبالفعل تم رفدها من التليفزيون المصري.

وقامت المخابرات الأمريكية بإنشاء مجلة "نون النسوة"، كأول مجلة نسائية عربية في أمريكا وتم تعيين آيات عرابي رئيس تحرير لها كمنصب غطاء لنشاطها حيث أن حجم توزيع المجلة 230 نسخة فقط!، وبسبب هذه المجلة حصلت على جائزة الصحافة الأولى في نيوجيرسي، ولقب أحسن مذيعة عربية في التليفزيون العربي في نيوجيرسي في 2002 و2003 و 2004 علمًا أنه لا يعمل به سوى 4 مذيعات!.

انضمامها للإخوان

"عرابي" بدأت تمارس دورها المرسوم من المخابرات الأمريكية، حيث تم تنصيبها المسئول الإعلامي في 3 مؤسسات تابعة للمخابرات الأمريكية للتوغل في الوسط العربى في نيويورك وهما "سفراء الأمل" و"لجنة نيويورك سيتي هول للثقافات" و" المرأة الديموقراطية" ودورها الإبلاغ عن أي نشاط للعرب في نيويورك.

ولم تكتف بهجومها وتحريضها ضد العرب، بل انضمت في 2008م، كعضو في "اتحاد مسلمي أمريكا" وهو فرع جماعة الإخوان في أمريكا الشمالية.

نفوذها الإخواني

ونجحت "عرابى"، في فرض نفوذها داخل جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توسيع شبكة علاقاتها مع القيادات في عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر وتركيا، بالإضافة إلى لندن وإيران، وهو ما ساعد على تحولها لقيادة بالجماعة في الوقت الحالي.

وتقوم بتوزيع الأدوار على عدد من القيادات الإخوانية والإرهابية في عدد من الدول، وتنتقل إلى لندن أو قطر أو تركيا وإيران، لتنفذ توجيهاتها لتحركات الجماعة وحلفائها.

كيان وهمي

وعقدت جماعة الإخوان في أسطنبول اجتماعًا - بحسب مصادر صحفية - يهدف لتأسيس كيان إخوانى جديد بقيادة آيات عرابى القيادية الإخوانية، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، على رأسهم وجدى غنيم الداعية الإخوانى المتطرف، وعطية عدلان أحد قيادات الجهاد، وهانى القاضى القيادى بإخوان أمريكا، ومحمد عبد المقصود الداعية السلفى المقيم في الدوحة، ومعه عمرو عبد الهادى المتحدث باسم جبهة الضمير الإخوانية، يعرف الكيان الجديد باسم اتحاد دعم الشرعية وهو يختلف تمامًا عما يُعرف باسم تحالف دعم الشرعية.

هجومها على الجيش

عملت "عرابي"، على بث الشائعات عن الجيش المصرى ومعاداه نظام الحكم في مصر، وهي صاحبة شائعة "السيسي أمه يهودية" و"محلب من يهود الدونمة".





إدراجها على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بإدراج "عرابي" على قائمة الإرهاب بالإضافة إلى أكثر من1529 اسما آخر.