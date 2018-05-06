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ترشيح فيتور بيريرا لتدريب الأهلي خلفا لحسام البدري

الأحد 06/مايو/2018 - 12:56 م
ترشيح فيتور بيريرا لتدريب الأهلي خلفا لحسام البدري
فيتور بيريرا
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الفجر الرياضي
 
دخل البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني السابق لنادي بورتو البرتغالي دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا لحسام البدري.

وعرض وسطاء على مجلس الأهلي اسم فيتور بيريرا لتدريب الفريق تحسبًا لرحيل حسام البدري رغم أن إدارة النادي لم تشر من قريب أو بعيد للإطاحة به بعد وداع كأس مصر والتعادل مع الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك بيريرا سجلاً تدريبياً مميزاً حيث سبق له تدريب فريق ميونيخ 1860 والأهلي السعودي وبورتو البرتغالي وفنربخشة التركى. 


المزيد عن: فيتور بيريرا حسام البدري الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة
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