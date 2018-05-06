نبيلة مكرم: مبادرة العودة للجذور آتت بثمارها الإيجابية مبكرًا (فيديو)



وأضافت في لقاء خاص على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن الإسكندرية هى الأكثر حظًا في هذه الرحلة لكون أغلب اليونانيين والقبارصة كانوا يعيشون فيها، موضحة أن هناك تؤامة في بافوس وقبرص في الاتفاق على تسيير خط طيران بين المدينتين بالإضافة إلى اتفاقيات بين الغرف التجارية للدول الثلاث.



قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن زيارة الوفد اليوناني والقبرصي لدير سانت كاترين هى المرحلة الأخيرة في مبادرة أسبوع العودة للجذور، مشيرة إلى أن الأبعاد الإيجابية لهذه المبادرة آتت بثمارها مبكرًا.