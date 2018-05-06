ناقد رياضي: عبد الله السعيد سبب خروج الأهلي من كأس مصر

كشف الناقد الرياضي عطية عبد الخالق، أسباب خروج النادي الأهلي من من بطولة كأس مصر، خلال المباراة التي جمعت بينه وبين فريق الأسيوطي، مساء أمس، الإثنين، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

أوضح "عبد الخالق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج "هذا الصباح" على قناة "Extra News"، أنه كان واضحًا خلال مباراة أمس تأثر لاعيبي الأهلي بنتيجة مباراة القمة 116 والتي انتهت بفوز الزمالك على الأحمر، رغم أن كثيرين كانوا يعتبرونها مباراة "محسومة"، لكن أداء الأهلي خالف كل التوقعات.

تابع أن غياب عبد الله السعيد كان سببًا واضحًا فيا للهزائم الأخيرة للنادي، مضيفًا: "اكتشفنا امبارح إن اللاعب رقم واحد في الأهلي كان عبد الله السعيد، الأهلي كان يحتاج لعبد الله في هذه المباراة لأنه فشل بشكل كبير إنه يوصل لمرمى الأسيوطي من خلال العمق، الأهلي كان محتاج واحد عينه كويسه في الملعب يوصلك للمرمى بأقل اللمسات".

أكد "عطية" أن الأهلي افتقد لاعب "دينامو" في وسط الملعب مثل السعيد، مشيرًا إلى أنه إذا سألنا جماهير الأهلي عن أول صفقة يحتاجها الفريق للموسم الجديد، ستكون 90% من الإجابات لصالح عبد الله السعيد، والباقي يتمثل في إعادة لاعبين أخرين مثل ناصر ماهر.

في نفس السياق، أوضح أن حسام البدري المدير الفني للأهلي اكتشف أنه لا يستطيع اختراق دفاعات الأسيوطي من العمق، فلجأ إلى الجانبين، فاكتشف أن لديه مشكلة أكبر من عبد الله، وهي أنه ليس لديه البديل الكفء في هذه الجهة، بالإضافة لإدراكه مدى تأثر الفريق بغياب علي معلول وأحمد فتحي.

اختتم الناقد الرياضي حديثه، مشددًا على أن الأهلي بحاجة إلى "لم الفريق"، وأن يتعامل مع أزماته الفنية بطريقة جيدة ينتج من خلالها حلول للأزمات القائمة، لافتًا إلى أن مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل مع نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقي، هامة للغاية، وإذا حدث خلالها أي تعثر أخر للفريق، فإن جماهير النادي الأهلي "لن تصبر على حسام البدري أكثر من ذلك" على حد قوله.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي ودَّع بطولة كأس مصر بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام فريق الأسيوطي سبورت بنتيجة 1/0، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الدور الربع نهائي من البطولة.