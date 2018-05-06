إحالة سائق للتحقيق لاستخدام سيارة حكومية في أغراض شخصية بقنا
الأحد 06/مايو/2018 - 12:51 م
بسام عبدالحميد
قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا احالة سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينة قنا للتحقيق، لمخالفته خط سير السيارة التى يقودها واستخدامها فى اغراض شخصية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى اجراها لكورنيش النيل لمتابعة سير العمل والإطمئنان على مستوى النظافة به رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى اجراها لكورنيش النيل لمتابعة سير العمل والإطمئنان على مستوى النظافة به رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.