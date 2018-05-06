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الجمعة.. قافلة طبية بوسط الأقصر للكشف على الأمراض السمعية

الأحد 06/مايو/2018 - 12:50 م
الجمعة.. قافلة طبية بوسط الأقصر للكشف على الأمراض السمعية
قافلة طبية للكشف على المواطنين - أرشيفية
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طاهر الحساني
 
تنظم جمعية روضة الحبيب للتنمية وذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر، قافلة طبية، الجمعة المقبل، وذلك للكشف على الأمراض التي تصيب السمع بالمجان.

وقالت نوال عبد النعيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه من المقرر إقامة القافلة بحضور عدد من الأطباء المتخصصين في الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى تواجد أستاذ دكتور متخصص في السمعيات.

وأشارت إلى أن القافلة تتضمن الكشف على أمراض الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى قياس سمع الأطفال بجهاز " a. b. r "، وضغط الأذن، والدوار، والطنين، والانبعاث الصوتي للأطفال وحديثي الولادة، وبرمجة القوقعة.

وأوضحت أن القافلة من المقرر تنظيمها بمقر الجمعية بشارع التأمين الصحي المتفرع من شارع التليفزيون بوسط الأقصر.
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