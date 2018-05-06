المظيلة: أنباء عن توقف عملية التصويت بعدد من مراكز الاقتراع وتعمد عدد من الناخبين تهشيم الصناديق الانتخابية

أفادت مصادر صحفيّة بأنّ عملية التصويت توقفت بعدد من مراكز الإقتراع بالمظيلة وبقفصة نتيجة لخطأ في توزيع بطاقات الإقتراع ما أدّى إلى حدوث لخبطة في توزيع البطاقات الإنتخابية، حيث تمّ استبدال البطاقات الإنتخابية عن طريق الخطا بين عدد من مراكز اقتراع.





كما تضمّنت ورقة الإقتراع في بعض المراكز عددا من القائمات أكبر من القائمات المترشحة.





ذات المصادر أشارت إلى وجود حالة من الاحتقان في صفوف الناخبين بعد غلق مركز اقتراع بالمدرسة الابتدائية بالحي العمالي بالمظيلة من ولاية قفصة بعد تعمّد عدد من الناخبين تهشيم صندوقي اقتراع بالمكتب 1 و2.