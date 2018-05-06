ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المظيلة: أنباء عن توقف عملية التصويت بعدد من مراكز الاقتراع وتعمد عدد من الناخبين تهشيم الصناديق الانتخابية

الأحد 06/مايو/2018 - 12:48 م
المظيلة: أنباء عن توقف عملية التصويت بعدد من مراكز الاقتراع وتعمد عدد من الناخبين تهشيم الصناديق الانتخابية
صندوق المظيلة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أفادت مصادر صحفيّة بأنّ عملية التصويت توقفت بعدد من مراكز الإقتراع بالمظيلة وبقفصة نتيجة لخطأ في توزيع بطاقات الإقتراع ما أدّى إلى  حدوث لخبطة في توزيع البطاقات الإنتخابية، حيث تمّ استبدال البطاقات الإنتخابية عن طريق الخطا بين عدد من مراكز اقتراع.

كما تضمّنت ورقة الإقتراع في بعض المراكز  عددا من القائمات أكبر من القائمات المترشحة. 

ذات المصادر أشارت إلى وجود حالة من الاحتقان في صفوف الناخبين بعد غلق مركز اقتراع بالمدرسة الابتدائية بالحي العمالي بالمظيلة من ولاية قفصة بعد تعمّد عدد من الناخبين تهشيم صندوقي اقتراع بالمكتب 1 و2.
كما أكّد ممثل ''شاهد'' لمراقبة الإنتخابات بالمظيلة رشدي بوعزيز، اعلام رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بحدوث هذا الإشكال، مشيرا إلى تسجيل حالة من الإحتقان بعد انطلاق عملية التصويت بالورقات الخاطئة قبل أن تتوقف عملية الإقتراع.
المزيد عن: صندوق المظيلة خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
3
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 1:20:05 PM