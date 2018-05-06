محمد فؤاد لـ"هذا الصباح": محمد رشوان أنقذ مستقبلي

قال المطرب محمد فؤاد إنه يحب ويقدر الكابتن محمد رشوان بطل مصر والعالم في "الجودو"، ليس فقط لمهاراته الرياضية فحسب، بل لمواقفه النبيلة معه أيضًا.

أوضح "فؤاد" خلال مداخلة تليفونية في برنامج "هذا الصباح"، مع الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية "extra news"، صباح اليوم الأحد، أن "رشوان" له فضل كبير عليه، مشيرًا إلى أنه ساعده للذهاب إلى امتحان الثانوية العامة في الوقت المناسب، بعدما كان فقد الأمل في ذلك.

أوضح "فؤاد" إنه عندما كان طالبًا في الصف الثاني الثانوي، كان مهتمًا بعمله الفني أكثر من الدراسة، وهو الأمر الذي جعله يحقق نتائج غير جيدة وقتئذ، حتى جاء يوم امتحانه، واستيقظ متأخرًا عن امتحانه، ومن ثمً نزل في الشارع، وهو يبحث عن وسيلة مواصلات سريعة، باكيًا لخوفه من ألا يلحق الامتحان، حتى وجد "رشوان" يشاور له ويأخذه ليوصله إلى مقر الامتحان.

أثنى "فؤاد" على شخصية "رشوان" موضحًا أنه يعد بمثابة عالم في الأخلاق والأدب، مشيرًا إلى أنه لا ينسى له هذا الموقف النبيل، الذي أنقذه وفرق في حياته كثيرًا، مشيرًا إلى أنهما يضحكان على هذا الموقف حاليًا، كلما تذكراه معًا.