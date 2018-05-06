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راحة 24 ساعة لرامي ربيعة.. وتدريبات بدنية لـ"سعد وباكا"

الأحد 06/مايو/2018 - 12:44 م
راحة 24 ساعة لرامي ربيعة.. وتدريبات بدنية لـسعد وباكا
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علي نبوي
 

أدى سعد سمير وباكاماني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريبات بدنية صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني، وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ برنامج بدني خاص لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

وشارك باكا في مباراة الترجي الأخيرة التي أقيمت بالإسكندرية في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما تم تأجيل الدفع بسعد سمير على أن يتم تجهيزه للمباريات المقبلة.

وحصل رامي ربيعة على راحة اليوم على أن يستأنف برنامجه العلاجي والتأهيلي غدا؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقطع ربيعة شوطا كبيرا في مرحلة التأهيل، حيث بدأ تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهتي أياكس الودية في مهرجان اعتزال حسام غالي، ومباراة كمبالا سيتي التي تقام يوم15 مايو الجاري بأوغندا في ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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