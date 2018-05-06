سوريا: مقتل 11 من قوات النظام في انفجار عبوة ناسفة

أفادت مصادر سورية بمقتل 11 من قوات النظام، بعد استهداف حافلة تقل عناصر من قوات النظام في محافظة السويداء جنوبي البلاد اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن "عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل 11 عنصراً من الفوج 150 دفاع جوي بين بلدة براق وبلدة الصورة الكبيرة بمنطقة الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء ودرعا"، مشيرةً إلى أن العبوة كانت مزروعة على مفرق طريق السويداء دمشق.

ورجحت المصادر أن تكون العملية استخباراتية، وليست من تنفيذ فصائل المعارضة.

ويشار إلى أن الفوج 150 دفاع جوي، أُطلقت منه صواريخ أسقطت الطائرة الإسرائيلية في 10 فبراير الماضي.

ومن جهة أخرى قُتل 27 عنصراً من قوات النظام أمس السبت في حادث سير على طريق اثريا خناصر، في ريف حلب الجنوبي.