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ظهور إصابة 1432 مواطنا بفيروس "سي" بالإسكندرية.. والصحة تتدخل

الأحد 06/مايو/2018 - 12:44 م
ظهور إصابة 1432 مواطنا بفيروس سي بالإسكندرية.. والصحة تتدخل
علاج مرضى فيروس سي - صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
تواصل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، المسح الطبي الشامل للأمراض الغير معدية "الضغط والسكر"، بجانب المسح الشامل لفيروس سي، وذلك عبر القوافل الطبية، بمناطق الحضرة الجديدة، وبجوار كل من وحدة العجمي البحرية ومستشفي العامرية ومستشفي صدر المعمورة، ووجود 4 نقاط تمركز جدد بالمراكز الصحية، مركز المندرة ومركز سموحة وأبيس 8 والمركز الطبي ببرج العرب.

وأعلنت المديرية، فحص30931 مواطنا حتى اليوم الأحد، منهم 4281 مواطن من خلال المراكز الثابتة 26650 مواطنا من خلال القوافل.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي، مدير صحة الاسكندرية، إن نتائج الحمض النووي الفيروسي pcr أظهرت إصابة 1432 مواطنًا بفيروس سي، وتم صرف العلاج 474 حاله وتحويل 591حالةالي مركز العلاج، وفي انتظار ظهور نتايج باقي التحاليل للباقيين للحضور، واستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، ويوجد 1793 حالة اصابة بالسكر، و1094 حالة ضغط عالي، وكذلك يعاني 5984 شخص من السمنة و1637 شخص من السمنة المفرطة.
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