"صوت العرب" تحيي ذكرى الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور

يستضيف برنامج "وثائقيات" على موجات شبكة "صوت العرب" الساعة الواحدة وربع ظهرًا، كل من الناقد الأدبي محمد زكريا والشاعر اليمني عبدالله بأكدادة.





ويدور الحوار عن الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور بمناسبة ميلاده، ويرصد البرنامج السيرة الذاتية للشاعر الراحل، كما يلقي الضوء على أي أعماله الأدبية والمسرحية.





صلاح عبدالصبور واحد من أهم رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعد واحدًا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، خاصة في مسرحيته "مأساة الحلاج"، وفي التنظير للشعر الحر.





يذكر أن برنامج "وثائقيات" من تقديم هالة يوسف، وإخراج حاتم العجمي، ويذاع مرة كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة وربع ظهرًا.