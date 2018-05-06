انتخابات تونس.. وزير الداخلية يفشل فى التصويت

فشل وزير الداخلية لطفى إبراهيم، في الإدلاء بصوته فى الانتخابات البلدية بمركز الاقتراع بالعاصمة، بسبب عدم وجود اسمه فى سجلّ الناخبين المدنيين، رغم أنّه تسلّم إيصال التسجيل الذى يثبت وجود اسمه بقائمات الناخبين المدنيين تحت عدد 1387 بمركز الاقتراع نهج مرسيليا بالعاصمة، حسبما قالت إذاعة موزاييك اف ام التونسية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، في تونس في الثامنة صباحاً (07:00 ت. غرينتش) معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما يُعرف بـ"الربيع العربي".



