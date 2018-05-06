المشدد ٥ سنوات لقاتل زوجته بالتجمع الخامس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المتهم حسين حليم أحمد، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية.





صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وسكرتارية سعيد عبد الستار.