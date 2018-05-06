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المشدد ٥ سنوات لقاتل زوجته بالتجمع الخامس

الأحد 06/مايو/2018 - 12:37 م
المشدد ٥ سنوات لقاتل زوجته بالتجمع الخامس
حبس - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المتهم حسين حليم أحمد، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وسكرتارية سعيد عبد الستار.
 
وأسندت النياية للمتهم حسين حليم أحمد، تهمة قتل زوجته المجني عليها نازلي أحمد فتحي، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، فبعد أن تشاحنا تملك نفسه غضبا عارما تجاهها فدفع جسدها الهزيل فاسقطها أرضا، وأوصبحت فريسة طيعة بين براثنه، فاستهل خنجرا وطعنها فى  صدرها بركبتيه، واخذ يضغط علي عنقها وانهال عليها ضربا بسلاحه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
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