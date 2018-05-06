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ما هي حقيقة عدم إدراج اسم يوسف الشاهد بسجل الناخبين؟‎

الأحد 06/مايو/2018 - 11:40 ص
ما هي حقيقة عدم إدراج اسم يوسف الشاهد بسجل الناخبين؟‎
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مروى الجلاصي
 
في تدوينة عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، أكد رياض بوحوش أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على وجود إسم يوسف الشاهد رئيس الحكومة بسجل الناخبين في مدينة المرسى.

و قد نفى بوحوش الشائعات التي راجت حول عدم إدراج إسم الشاهد، قائلا: "السيد رئيس الحكومة مسجّل وموجود بالسجل الإنتخابي ولا صحّة للأخبار التي روّجت العكس''.

و يذكر أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة، كان قد تواجد منذ قليل بالمدرسة الإبتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى، للإدلاء بصوته في الإنتخابات البلدية 2018.

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