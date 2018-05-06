ما هي حقيقة عدم إدراج اسم يوسف الشاهد بسجل الناخبين؟‎

في تدوينة عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، أكد رياض بوحوش أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على وجود إسم يوسف الشاهد رئيس الحكومة بسجل الناخبين في مدينة المرسى.





و قد نفى بوحوش الشائعات التي راجت حول عدم إدراج إسم الشاهد، قائلا: "السيد رئيس الحكومة مسجّل وموجود بالسجل الإنتخابي ولا صحّة للأخبار التي روّجت العكس''.





و يذكر أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة، كان قد تواجد منذ قليل بالمدرسة الإبتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى، للإدلاء بصوته في الإنتخابات البلدية 2018.



