ما هي حقيقة عدم إدراج اسم يوسف الشاهد بسجل الناخبين؟
الأحد 06/مايو/2018 - 11:40 ص
مروى الجلاصي
في تدوينة عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، أكد رياض بوحوش أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على وجود إسم يوسف الشاهد رئيس الحكومة بسجل الناخبين في مدينة المرسى.
و قد نفى بوحوش الشائعات التي راجت حول عدم إدراج إسم الشاهد، قائلا: "السيد رئيس الحكومة مسجّل وموجود بالسجل الإنتخابي ولا صحّة للأخبار التي روّجت العكس''.
و يذكر أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة، كان قد تواجد منذ قليل بالمدرسة الإبتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى، للإدلاء بصوته في الإنتخابات البلدية 2018.