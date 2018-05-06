الطالع الفلكى الأحد 6/5/2018..شَخصِيّة مُرهَفَة!





**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الرّابعة و48 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الرّابعة و49 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





*اليوم 28 برمودة قبطى، 6 أيَار رُومى، 21 شعبَان،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إعلان جوازيحبيبتى،حسناء هيفاء ولهاء،فى العشرين من ربيعها الوردى تطلب زوجاً ،الإمضاء؟ مُراهقة.(زينات صدقى من فيلم عريس مراتى-1959)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشمس فى الثّور تُسدّس نبتُون فى الحُوت -غربيّاً-تُروبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس فى الثور تقوم باتصال تسديس (60 درجة)بينها وبين نبتُون فى الحُوت وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الثّالثة و 56 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





أحلامك/نبتون فى الحوت (قد) يتوقف تحقيقخا لواقع ملموس على حجم ثروتك الملموسة /الشمس فى الثور ، مهما كان عملك بسيطاً فسوف يحتاج لقدر ولو ضئيل من الثروة الملموسة والمغامرة بها حتى وإن كانت تلك الثروة مجهودك البدنى ، من جهةٍ أخرى فأحلامك وإبداعاتك وخيالك الخصب/نبتون فى الحوت (قد) يتسبب لك فى ثروة ملموسة/الشمس فى الثور ، هكذا نجح ستيفن كينج ودان بروان فى التحول لفئة الأثرياء ببيعهما لقصص وروايات لشركات السينما العالمية لم تكلفهم سوى بعض الأوراق والأقلام وخيالهم الخصب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى





تحل ذكرى ميلاد أيقونة العصرالذّهبى للسينما الفنانة ماجدة فكل عام وهى بألف خير ،هذه الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عفاف على كامل الصبّاحى وهو إسمها الحقيقى ،مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(إيزيس المصريّة)،(العصرالذّهبى)،(عاطفة مرتفعة)،(ملك الماسات)،(تحت الأضواء)،(نور الرّحمَة)،(طبيعة الفراشة)،(قمرٌ ساطع)،(مِسَكّر وَ مَشَطْشَطْ)،(ذات الشعرالذّهبى)،(واحة هادئة)،(رجلٌ مُهذّب بالإتيكيت-جنتلمان)،(لغتى فرنسيّة بطلاقة).





*(مشاعر مُرهفَة ، من فَرَاسَة الكفّ)

أصحاب المشاعر المرهفة قد لايتأقلمون مع خشونة الحياة ويعيشون عالماً خاصاً بهم خالٍ من الشرور لكنه خيالى، من وجهة نظر غيجابية فهذا الخيال الخصب مفيد لتوليد القصص والروايات التى تلطف من خشونة حياتنا ، ماهى العلامات من فراسة الكف التى تعرفنا إن كان العريس/العروس له نصيب من الخيال والإبداع؟





(1)أصحاب الكف الطويل ذى الأصابع الطويلة يتصفون بالهشاشة العاطفيّة و هشاشة التكوين الجسدى وقد يتخيلون بأن شخصٌ ما ينتقدهم أو يُبدى ملاحظة سخيفة تُؤذى مشاعرهم رغم أن هذا قد لايكون صحيحاً بالضرورة،الجانب الإيجابى لتلك الكف الحسّاسة هى إتصاف صاحبها بارتفاع الحَدَسْ (الشعور المُسبق بالأحداث أو صفات الناس) رُقِىّ فى التمسّك بالتعاليم الرّوحيّة والأخلاقيّة ونبذ الصفات السيئة ، إهتمام كبير بالجمال والفنون بكل صوره المُختلفة كالأزياء والمكياج والديكور والرسم والنحت والسينما مروراً بالشعر والرّواية والمُوسيقى والغناء والرقص ، هم ليسو ماديّين لكنهم مُنجذبين للمجوهرات كأحد أشكال الجمال ،صفة أخرى جميلة يمتاز بها صاحب الكف والأصابع الطويلة ، صبر طويل عند التعامل مع كبار السن والأطفال ورعايتهم ولهم نصيب أو قدرة فى الإشتغال بمهن تشمل رعاية الآخرين كالفندقة والضيافة الجويّة والإرشاد السياحى وحتى رعاية المُسنّين (مايكل جاكسون كفّه ينتمى لهذا النوع).





(2)خط الرأس/الدماغ يميل بشدّة لتل القمر، صاحب الخط تكون عاطفته له السيطرة على عقله،فيقوم بتسخير قدراته العقلية فى مجالات الإبداع والخيال كالتأليف والرّسم والنحت ، هذا الميل لتل القمر موجود بكف المخرج يوسف شاهين ، الجانب السلبى لهذا الخط المائل (قد) يكون الأرجحة المزاجية باستمرار كما أنه عند دخوله لحالة نكد يصعب خروجه منخا بسهولة وتؤثر حالته المزاجية على كفاءة تأديته لعمله ، كما (قد) يكون الأكثر تأثراً بحركة القمرعند إكتماله بدراً وعند جوده فى المحاق فى نهاية الشهر القمرى.

*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك، خصوصاً للمعارف الجُدد،غموض بعض الزوايا فيك يجعلك مُهاب الجانب فى عيون الآخرين.





برج الثور: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تحاول تقليد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجوزاء: نفقات بإمكانك توفيرها، لكن تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك.





برج السّرطان: ماهر حاذق فى تعاملك مع كل من حولك فى الشئون الإجتماعيّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على من يرغب فى خلق المشاكل من العدم.

برج الأسد: تركيزك مرتفع فى العمل ، إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك.

برج العذراء: جاذبيّتك مرتفعة وقد تجد الخدمات من الجنس الآخر تُقدّم لك فى العمل عن طيب خاطر،لايخلو الأمرمن غيرة وحسد، من إمرأة أيضاً فاحترس.





برج الميزان: إنتقادك المستمر لمن حولك وبشكلٍ لاذع ولو بنيّة النصيحة يجلب لك المتاعب، إهتم بشئونك وابتعد عن التدخل فيما لايعنيك.





برج العقرب: وَضْع المسافات و لمسات البريستيج الإجتماعي فى العمل لها جانب مفيد ، حافظ على شعرة من الحب والإحترام مع الزملاء لتتجنّب التراخى منهم.

برج القوس: تعرف متى تتحدث ومتى تسكت وفى أىّ إتجاه تتحرّك، حافظ على مشاريعك طىّ الكتمان لتبعد عيون الغيورين والحسودين وصيّادى الثّروات.





برج الجدى: رباط حذائك مشدود وساعتك التى تعشقها حول معصمك، هذا كل ما تحتاجه لإنهاء أثقل المهمّات على قلبك، لا تتحجّج بالتوافه وانفض عنك الكسل.





برج الدّلو: إن كنت تتمتع بالنّفَس الطويل لأدركت أنّ تحسّن أحوالك ليس بعيداً كما قد تتخيّل ، السرور الكبير على جبهتك العاطفية بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحُوت: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، لاتتلهّف على الحبّ فقد تفقد رزانتك فى عينىْ الحبيب.



