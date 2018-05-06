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يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

الأحد 06/مايو/2018 - 11:29 ص
يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت كورة لايف بث مباشر مباريات اليوم kora live رابط موقع كورة لايف مباراة اليوم لايف اليوم وأهم مباريات اليوم يلاشوت .

موقع كورة لايف yallashoot دون تقطيع ومشاهدة مباريات اليوم في الدوري المصري وكأس خادم الحرمين مباشر وجميع الدوريات والبطولات العالمية في كرة القدم.

وموقع kora live أون لاين دون تقطيع وبث مباشر يلا شوت بدون تقطيع جوال أهم مباريات اليوم وأهداف مباريات اليوم ، وجدول البث المباشر و مواعيد مباريات اليوم.


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مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
12:30
-
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
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