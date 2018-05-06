المعز والجمالية أولى نشاطات رئيس قطاع الآثار الإسلامية





بدأ الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أولى زياراته الميدانية لعدد من مناطق الآثار الإسلامية بالقاهرة والجيزة، وذلك للبدء فى وضع خطة عمل تنفيذية لجميع المناطق الأثرية الإسلامية.









رافقه خلال الجولة مجموعة من قيادات الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة ومناطق آثار شمال القاهرة.









و قد شملت الزيارات خانقاه سعيد السعداء والمنطقة المحيطة بها، ومقعد الأمير ماماى، وشارع المعز و منطقة الجمالية.













وأوضح الدكتور مصطفي أن القطاع سيعمل على دراسة كافة ملفات الآثار الإسلامية لمواجهة جميع المشاكل والتحديات التى تواجهه، وانجاز جميع المشاريع القائمة بها حسب الجدول الزمني المحدد لها، والعمل على توفير المخصصات المالية لذلك.













وأضاف أنه فور انتهاء هذه الجولات التفقدية تم عقد اجتماع لوضع الخطوط العريضة للعمل وتحديد الأهداف المرجوة، وطرق تقييم الأداء مع التركيز على بعض الأولويات ووضع خطة لكافة الإدارات المركزية بالقطاع لأربع سنوات القادمة، مع التركيز على الاستعانة بالكوادر القادرة على تنفيذ وتداول المناصب القيادية بضخ دماء جديدة من القيادات.



