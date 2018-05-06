رئيس مدينة بالأقصر يقدم مقترحا لإصلاح منظومة التعليم الفني في مصر

قدم المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة البياضية بالأقصر، مقترحًا لإصلاح منظومة التعليم الفني، خاصة في ظل رغبة العديد من المستثمرين القدوم إلى مصر بعد إصلاح بنيتها التحتية.



وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، اليوم الأحد، إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية البشرية والصناعية في مصر، فإذا أردنا رؤية حقيقية وثورة إصلاحية له وضمان الجودة وجني الثمار، فيجب التوسع في التعليم الفني العملي وليس النظري كما هو متبع، بمعنى أن نقيم مدارس فنية على مساحات شاسعة بها جميع الأقسام الحرفية والصناعية على مستوى الجمهورية مزوده بإعاشة كامله وسكن داخلي وانضباط كامل، ونشجع ذلك بالمميزات التالية:



أولا: أولوية التعيينات لخريجي المدارس الفنية

ثانيا: إلحاق المتفوقين لكليات الهندسة

ثالثا: الدفع بطلبة المدارس الفنية بدورات تدريبية حرفيه وصناعية بالدول المتقدمة لنقل التكنولوجيا الحديثة

رابعا: إلحاق خريجي التعليم الفني بالهيئة الهندسة بالقوات المسلحة والإنتاج الحربى بهذه الكوادر المدربة.

خامسا: الأولوية لوزارة القوى العاملة في إيجاد فرص عمل للكوادر المدربة داخليا وخارجيا تضمن حقوقهم.

سادسا: تزويد رجال الأعمال والمستثمرين بهذه الكوادر المدربة من التعليم الفني

سابعا: قصر مجانية التعليم على التعليم الفني

ثامنا: توسع الدولة في إنشاء المصانع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل للكوادر المدربة

تاسعا: قيام الإعلام بتشجيع أبنائنا على التعلم الفني.



وفي ضوء المميزات التي ذكرناها فإن القيادة السياسية عازمة على إحداث ثوره صناعية بسواعد أبنائها.

