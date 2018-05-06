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"رؤية جديدة لتاريخ وأهمية محافظة مطروح" ندوة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 06/مايو/2018 - 11:22 ص
رؤية جديدة لتاريخ وأهمية محافظة مطروح ندوة بمكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية - صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء القادم، ندوة بعنوان "رؤية جديدة لتاريخ وأهمية محافظة مطروح، من خلال الاكتشافات الأثرية الحديثة"، بقاعة شراع بالمكتبة، ويتحدث فيها عدد من الأثريين الذين قاموا بمجموعة من الاكتشافات الجديدة مثل: المعابد، والمقابر، والمعاصر فى محافظة مطروح.

وتتناول الندوة علاقة ثالوث طيبة المكوَّن من "آمون وموت وخونسو بآمون زيوس بواحة آمون"، وذلك من خلال مقارنة أشكال المعبودات المصرية واليونانية، وكذلك مخططات المعابد وطرزها فى سيوة خلال القرنين الأول والثاني الميلاديين، التي اتبعت الأسلوب الروماني من حيث المخططات واستخدام الطرز المختلطة للعناصر المعمارية الفرعونية مع اليونانية والرومانية، وهو ما يسمى بالطرز المختلط والمركب.

كما تتناول الندوة تأثُر العمارة فى واحة سيوة بالعمارة السكندرية، وسائر أقاليم مصر خلال العصر اليونانى والرومانى، وبدرجة أقل بالعمارة السائدة بإقليم قورينائية.

وينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية مساء الثلاثاء، بقاعة (C) ندوة لمناقشة مخطوط رواية "البحث عن كانديد" للأديب الدكتور شريف مليكة، يناقشه النقاد الدكتور مراد عباس والدكتور شريف عابدين والدكتور علاء جاويش، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة.

يذكر أن الدكتور شريف مليكة ولد فى الإسكندرية، عام 1958، وتخرج فى كلية الطب القصر العينى فى جامعة القاهرة، فى عام 1981، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة، فى أكتوبر من عام 1984، حيث أصبح متخصصًا فى علاج الألم المزمن، وقد صدر له دواير(ديوان أشعار بالعامية المصرية) فى مايو 2003، مهاجرين (مجموعة قصصية) فى فبراير 2005، حواديت من كتاب الحب (أزجال وأشعار بالعامية المصرية) فى يوليو 2005، زهور بلاستيك(رواية) فى مايو 2006، خاتم سليمان(رواية) فى يناير 2008، اليوم الثامن (مجموعة قصصية) فى أكتوبر 2009، رقصة قوس قزح (رواية) مايو 2010، فنجان قهوة مع جاهين (ديوان أشعار بالعامية المصرية) أكتوبر 2010، الملائكة أيضا تصعد للطابق الثالث(رواية) فى أكتوبر 2011، مريم والرجال (رواية) فى يوليو 2014، وسحر الحياة (مجموعة قصصية) فى يناير 2017.
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