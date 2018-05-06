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"التموين": محصول القمح هذا العام "مبشر"

الأحد 06/مايو/2018 - 11:22 ص
التموين: محصول القمح هذا العام مبشر
علي المصيلحي
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ندى محمد
 
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن الحكومة تستهدف توريد 4 ملايين طن من القمح العام الحالي، موضحا أن محصول القمح هذا العام "مبشر" على خلفية توافر الظروف الجوية المساعدة على زراعته وحصاده.

وأوضح "المصيلحي" خلال تصريحات خاصة ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن الجهات المسئولة عن شراء القمح تتمثل فى الشركة القابضة للصوامع وشركات المطاحن، ووزارة التموين تقوم بعملية تسويق القمح بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة المالية لتحديد أسعار توريد القمح.
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