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محامى ترامب: الرئيس الأمريكى ملتزم بتغيير النظام الإيرانى

الأحد 06/مايو/2018 - 11:20 ص
محامى ترامب: الرئيس الأمريكى ملتزم بتغيير النظام الإيرانى
رودى جيوليانى- محامى ترامب
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خاطر عبادة
 

أكدّ محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "رودى جوليانى"، أنّ الرئيس ملتز بتغيير النظام في إيران، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان البيت الأبيض قراره المرتقب حول ما إذا كان سيتخلى عن الاتفاق النووي الإيرانى لعام 2015.

 

وقال رئيس بلدية نيويورك السابق الذىانضم مؤخراً إلى الفريق القانونى للرئيس فى التحقيقات الروسية، خلال مؤتمر نظّمته المعارضة الإيرانية، إنّ تغيير النظام فى إيران هو الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

 

وأضاف، وفقاً لشبكة "24 نيوز" اليوم، أنّ تغيير النظام فى طهران أكثر أهمية من صفقة إسرائيلية فلسطينية محتملة، وقد يساهم فى التوصل إلى اتفاق فى المستقبل.


كما توقع جيوليانى انسحاب ترامب من الاتفاق النووى، قائلاً "ماذا تتوقعون أن يحدث مع تولّى "مايك بومبيو" حقبة الخارجية على يمين الرئيس، و "جون بولتون" مستشار الأمن القومى، على يساره؟"، كما وصف بومبيو، رئيس المخابرات الأمريكية السابق، بأنّه أحد صقور الحرب المتشددين.

 

المزيد عن: محامى ترامب عالم اخبار إيران أمريكا
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