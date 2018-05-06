نجوم برشلونة في سهرة رومانسية مع زوجاتهم قبل الكلاسيكو (صور)

حرص عدد من نجوم فريق برشلونة على اصطحاب زوجاتهم في حفل عشاء قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو فى الجولة الـ 36 من الدورى الإسبانى.





وتواجد في الحفل الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنطونيلا روكوزو والأوروجوياني لويس سواريز وزوجته صوفيا والبرازيلي فيليب كوتينيو، وأندريس إنييستا وإيفان راكيتيتش.





وضمن نادي برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني قبل لقاء ريال مدريد في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين.





ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 75 نقطة ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ71 نقطة بينما فالنسيا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.





ويبحث ريال مدريد عن الفوز السابع على التوالي خارج ملعبه أمام برشلونة بعدما فاز في 6 مباريات متتالية بدأها بالفوز على باريس سان جيرمان الفنرسي في دوري أبطال أوروبا ثم لاس بالماس في الدوري ويوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال ومالاجا بالليجا وختمها ببايرن ميونيخ في ألمانيا.



























