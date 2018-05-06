سعاد الديب: نحتاج وقفة جادة في مواجهة السلع مجهولة المصدر (فيديو)

قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن مصر لديها مشكلة تخص السلع مجهولة المصدر رغم الخطورة الكبيرة منها على الدولة والمواطنين، مشيرة إلى جهل المواطن نفسه بخطورة هذه السلع ونتائجها السلبية فيما يهتم فقط بانخفاض سعرها فنجد إقبالا كبيرا عليها.





وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الاحد، أن هناك ضرورة لمحاصرة مثل هذه السلع وعدم السماح بدخولها للبلاد، لافتة إلى أن توافر "بخور الناموس" الذي تسبب في وفاة طفلين داخل الصيدليات لكونه يستخدم كمبيد حشري في المناطق المفتوحة، مطالبة كل وزارة القيام بدورها في الجزء المخصص لها منعا لانتشار السلع والمنتجات الضارة بالمصريين.