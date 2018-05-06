لقطة عفوية لـ "مي عز الدين" في كواليس "رسائل" (صورة)





وعلق "أمير" على الصورة قائلا: "نوم الظالم عبادة ولا بنخاف يا ميوية".





مسلسل رسايل من إنتاج أمير شوقي ويعد التعاون الثالث على التوالى بين الفنانة مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر بعد مسلسلى "حالة عشق" و"وعد" الذى شهد تعاونهما مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك أيضًا، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى وحازم سمير وسهر الصايغ وكارمن لبس وملك قورة وعدد آخر من الفنانين.





نشر الفنان رامز أمير، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة تجمعه بالفنانة مي عز الدين، من كواليس مسلسلهما الدرامي الجديد "رسائل"، حيث ظهرت فيها وهي "نائمة".