سعر الدولار الآن في السوق السوداء



استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الأحد 6-5-2018، عند نفس معدلات ختام تعاملات أمس السبت.



فيما سجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.75 جنيه.