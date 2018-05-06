تنبيهات السحب الرعديّة المُمطرة تلف 10 مناطق.. حالة قد تستمر لفجر الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهات عدة لـ 10 مناطق، وذلك لحالات مناخية قد تستمر إلى فجر غد الإثنين.





البداية من مناطق: القصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك؛ حيث صدر تنبيه لحالة سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، في حالة تبدأ 12 ظهر اليوم وتتواصل إلى الثانية فجر غد الإثنين. وفق صحيفة "سبق"





أما في مناطق: جازان والباحة والمدينة المنوّرة وعسير ومكة المكرّمة "الطائف والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه لحالة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية، في حالة تبدأ 12 ظهر اليوم، وتستمر للثامنة من مساء اليوم.







