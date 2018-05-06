"العيسى" مغرداً مع انطلاقة الاختبارات: الكل يعمل بجد وإخلاص

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، أن جميع الزملاء والزميلات في الجامعات والمدارس يعملون بكل جد وإخلاص؛ لخدمة أبنائنا في هذه المرحلة المهمة في حياتهم.





وغرد "العيسى" على حسابه في "تويتر" اليوم تزامناً مع انطلاق اختبارات نهاية العام: مع بداية فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني أدعو الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في جميع اختباراتهم ونؤكد أن جميع الزملاء والزميلات في الجامعات والمدارس يعملون بكل جد وإخلاص لخدمة أبنائنا في هذه المرحلة المهمة في حياتهم. وفق صحيفة "سبق"





وانطلقت اليوم الاختبارات بكل المناطق، وسط استعدادات مكثفة من الوزارة والجهات المعنية.







