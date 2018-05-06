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"التعليم" توضّح: لا نيّة لتوظيف معلمين غير سعوديين في مدارس التعليم العام

الأحد 06/مايو/2018 - 10:09 ص
التعليم توضّح: لا نيّة لتوظيف معلمين غير سعوديين في مدارس التعليم العام
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الفجر السعودي
 
قالت وزارة التعليم، اليوم، إنها لا توجد لديها نيّة لتوظيف معلمين غير سعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية.

وأوضحت عبر المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي: الثقة كاملة بالمعلمين السعوديين، ولا يوجد نقصٌ في أعداد المؤهلين منهم. وفق صحيفة "سبق"

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول ما يفيد بقيام الوزارة باستقدام معلمين من مصر، حيث شهد هاشتاق #نرفض_استقدام_معلمين_مصريين نقاشاً واسعاً خلال الساعات الماضية جعلته يتصدر ضمن الأكثر تداولاً على "تويتر".


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