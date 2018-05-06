800 ألف طالب يبدأون اختباراتهم بمكة.. وهذه رسائل توعوية للأهالي

بدأت إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة، استقبال أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من المرحلة المتوسطة والثانوية لتأدية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1438- 1439هـ؛ اعتباراً من صباح اليوم الأحد في مختلف مدارس منطقة مكة المكرمة.





وأكدت إدارات التعليم أنها قد أنهت -في وقت سابق- جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي الثاني، وأكملت الترتيبات الخاصة بذلك؛ بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح، وتوفير كل السبل التي يمكن أن تُسهّل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بيسر وسهولة؛ حيث إن الاختبارات تمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي. حسب صحيفة "سبق"





وحذّرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الآباء والأمهات ‏في رسائل توعوية، على أن يقدموا النصائح والتوجيهات لأبنائهم دون الضغط عليهم، وإكسابهم الثقة، وتوفير المناخ المناسب للمذاكرة، والمشاركة في متابعة ومراجعة الدروس مع أبنائهم؛ خصوصاً النشء منهم، وضرورة رفض المذاكرة خارج المنزل؛ حتى لا يقعوا ضحية لأصدقاء السوء.





وأشارت إلى أن تعاطي حبوب الكبتاجون يسبب تشويش الذهن، وضعف التركيز والاستيعاب والاستحضار من المذاكرة؛ مبينة أن النتيجة فشل في الدراسة والوقوع ضحيةً للإدمان والاعتلال الجسمي والنفسي.





تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الاختبارات تظهر بعض الانحرافات السلوكية المؤقتة التي تؤدي فيما بعد إلى انحرافات سلوكية مستديمة لا يُحمد عقباها.







