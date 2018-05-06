يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو |كورة اون لاين|كورة لايف|kora live
الأحد 06/مايو/2018 - 10:07 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو مباشر اليوم 6-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.
يلا شوت مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو مباشر اليوم 6-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.
كورة لايف بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو اليوم الأحد في دوري إفريقيا.
شاهد البث المباشر مباراة المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو من هنا
المزيد عن: يونياو دو سونجو يلا شوت وكورة لايف يلا شوت كورة لايف بث مباشر المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو المصري البورسعيدي ويونياو دو سونجو المصري البورسعيدي 20