حوار- محمود متولي: " موقعة الزمالك في الكأس بدون حسابات.. والانضمام للمنتخب حلمي الأول"





موقعة الزمالك في الكأس بدون حسابات

سنلعب من أجل الفوز فقط أمام المصري

الانضمام للمنتخب حلمي الأول

جماهير الإسماعيلي السبب في تألقي وظهوري





هو أحد أفضل لاعبى الدورى المصرى ، دائما ما يسعى لخدمة الفريق وساهم بجزء كبير فى الانتصارات التى تحققت هذا الموسم ، يلعب فى غير مركزه إلا أنه تألق فيه … هو محمود متولى جوكر الدراويش الذى يفتح قلبه لـ "الفجر الرياضي" وتحدث عن مباراة الزمالك المرتقبة بالكأس وسر تألقه هذا الموسم.

في البداية ماهي أسباب تألقك مع الإسماعيلى هذا الموسم ؟

أسعى فى كل مباراة لمساعدة فريقى على تحقيق الانتصار والظهور بالمستوى المرضي، لنيل ثقة الجهاز الفنى الذى يمنحنى الثقة بشكل دائم على تقديم الأفضل.

ما تقييمك للقاء الإسماعيلى أمام الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر؟

مباراة بدون حسابات كل فريق لديه الاصرار على الانتصار والتأهل للمباراة النهائية ، لكننا سنتعامل بشكل مختلف من خلال عدم التسرع وترجمة الفرص المتاحة لأهداف مع فرض رقابة لصيقة على مفاتيح الزمالك.

كيف ستتعاملون مع لقاء المصرى الأخير فى الدورى المصرى؟

لا بديل عن الثلاث نقاط نعلم أن النقطة قد تكفينا لضمان وصيف الدورى لكننا لن نلعب عليها ،حينما نخوض أى مباراة يكون هدفنا الثلاث نقاط.

كيف ترى فرصك فى الانضمام لصفوف المنتخب الأول؟

لا يوجد شىء مستحيل فى كرة القدم ، أبذل قصارى جهدى مع الفريق وانتظر نداء منتخب مصر فهو حلم لأى لاعب اللعب بقميص منتخب بلاده فى كأس العالم الذى تحتضنه روسيا فى يونيو المقبل.

ما هو مركزك المفضل وهل تشعر ببعض الضيق حينما تلعب فى غير مركزك؟

مركزى الأساسى هو لاعب وسط لكن فريقى يحتاجنى بمركز قلب الدفاع ، استغل احيانا هذا المركز فى تحول الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية وبناء الهجمات.

اتعطش فى كل مباراة للتقدم إلى الأمام وعمل مساندة هجومية للفريق بتعليمات من الجهاز الفنى للفريق.





ما الرسالة التى ترغب أن توجهها إلى جماهير الإسماعيلى ؟





أعشق جماهير الإسماعيلى فهم السبب الرئيسى فى عمل اسمى ، دائما ما يساندونى سواء كنت فى أفضل مستوايا أو لا ،أحرص فى كل مباراة على إسعادهم ورسم البهجة على وجوههم من خلال المساهمة فى انتصارات الفريق.