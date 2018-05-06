"صحة بيشة" تطلق المرحلة الرقابية لـ"منع بيع المضادات الحيوية" دون وصفة طبية‎

تبدأ، اليوم الأحد، الفرق الرقابية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، المرحلة الرقابية ضمن حملة منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، التي أطلقتها وزارة الصحة للتأكد من تطبيق قرار منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والتزام الصيدليات الخاصة بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بتوصية من طبيب مختص.





وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة بيشة" علي آل بخيتان أن الحملة تنطلق اليوم الأحد، وتستمر لمدة 7 أيام، وتنفّذ من قبل إدارة الالتزام بـ"صحة بيشة"، وسوف تشمل الحملة صيدليات القطاع الخاص بمحافظات بيشة وبلقرن وتثليث والمراكز والقرى التابعة لها. وفق صحيفة "سبق"







