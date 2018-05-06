أول تصريح للرئيس اللبناني عقب الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد 6 مايو، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات اللبنانية، إن صوته كان للعهد.

وانطلقت صباح اليوم، الانتخابات اللبنانية، في أول عملية انتخابية تشهدها البلاد منذ 9 سنوات شهدت خلالها حالة من الشلل السياسي.

وأشار عون عقب إدلائه بصوته في تصريحات نقلتها قنوات لبنانية عديدة: "يمارس اللبنانيون اليوم، أهم عملية وطنية سياسية، وسينتخبون من سيمثلهم لأربع سنوات مقبلة".

وتابع "على اللبنانيين عدم إهمال حقهم بمحاسبة النواب، وليكن الانتخابات بحسب إرادتكم البحتة من دون أن يؤثر أي أحد عليكم".

ومضى بقوله: "الانتخاب واجب وطني مقدس، ومن يمتنع عنه يكون قد تنازل عن دوره في التعبير عن إرادته واختيار من يمثله، وتنازل إيضا عن حقه في محاسبة النواب".

أما عن الجهة أو التيار الذي صوت له الرئيس اللبناني، فاكتفى بالقول "صوتي كان للعهد".

وكان عون قد أعرب في تصريحات سابقة عن رضاه عن قانون الانتخابات الحالي، مشيرا إلى أن القانون يتيح تمثيل الأكثريات والأقليات "وينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي"، حسب حوار له مع قناة "بي بي سي عربي"، وأكد عون أن بعض القوى "تلتف على القانون، بسبب احتمال خسارتها لبعض المقاعد النيابية".