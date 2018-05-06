يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر الرجاء الرياضي وفيتا كلوب|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

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الأحد 06/مايو/2018 - 10:03 ص
الفجر الرياضي
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يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وفيتا كلوب مباشر اليوم 6-5-2018 في دوري أبطال إفريقيا.
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