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آبل تعترف بتعطل المايكروفون أثناء المكالمات في آيفون 7 و 7 بلس

الأحد 06/مايو/2018 - 09:53 ص
آبل تعترف بتعطل المايكروفون أثناء المكالمات في آيفون 7 و 7 بلس
آيفون 7 - أرشيفية
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اعترفت شركة آبل بوجود خلل في بعض هواتف آيفون 7 و 7 بلس التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.3 وأحدث أدى إلى تعطيل وتوقف المايكروفون أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

جاء هذا الإعتراف ضمن مستند أرسلته آبل لوكلاء الصيانة المعتمدين تخبرهم فيها أن هناك عدد محدود من مستخدمي آيفون 7 و 7 بلس يعانون من تعطل المايكروفون أثناء المكالمات الهاتفية أو مكالمات فيس تايم أو حتى تسجيل الملاحظات الصوتية.

واقترحت آبل حلول مبدئية على المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة بأن يقوموا بإلغاء اقتران الهاتف مع أي جهاز آخر متصل به عبر البلوتوث والإكسسوارات المختلفة. وإن لم تفلح هذه الطريقة بحل المشكلة، حينها يلجئ مركز الصيانة لإجراءات أخرى، بدون توضيح سبب الخلل إن كان برمجي أم عتادي.

والملاحظ أن آبل طلبت من متاجرها إصلاح المشكلة المذكورة بدون طرح جدال حتى لو كان الهاتف خارج فترة الضمان، لكنها لم توضح إن كان الإصلاح مجاني أم مأجور.
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