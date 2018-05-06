حكايات اليوم.. افتتاح برج إيفل.. ورحيل صالح سليم

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 6 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 6 مايو، افتتاح برج إيفل للجمهور، وكذلك انتخاب فرانسوا أولاند رئيسًا لفرنسا بعد تغلبه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.









افتتاح برج إيفل

في 6 مايو 1889، افتتح برج إيفل للجمهور، وهو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترا، يوجد في باريس، في أقصى الشمال الغربي لحديقة شامب-دي-مارس، بالقرب من نهر السين، أنشئ من طرف غوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس في 1889، وسمي برج لأنه يبلغ 300 متر في الارتفاع، وأصبح هذا المنشأ رمز العاصمة الفرنسية.









جوزيف ستالين يجمع بين الرئاسة والوزراء

وفي مثل هذا اليوم عام 1941 نصب جوزيف ستالين نفسه رئيسًا للوزراء في الاتحاد السوفيتي ليجمع بين رئاسه الدولة ورئاسه الوزراء في ظل الحرب العالمية الثانية التي اضطر الاتحاد السوفيتي إلى خوضها بعد اتجاه القوات ألمانيا النازية إلى الحدود السوفييتية.





فرانسوا أولاند رئيسًا لفرنسا

و6 مايو 2012، انتخب فرانسوا أولاند رئيسًا لفرنسا بعد تغلبه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

هو سياسي ورجل دولة فرنسي والرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة منذ 15 مايو 2012 وحتى 14 مايو 2017، ترأس قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي من 1997 إلى 2008 حيث كان الأمين الأول للحزب، وأصبح رئيساً لفرنسا منذ انتخابه في 6 مايو 2012. كما انه كان عمدة مدينة تول من 2001 إلى 2008 وأيضاً النائب عن الدائرة الأولى من كوريز التي يترأس فيها المجلس العام منذ 2008.

في 16 أكتوبر 2011، تم تعيينه مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012 بعد فوزه على مارتين أوبري خلال الانتخابات الاشتراكية.

وفاز في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي حيث تحصل أولاند على 51،64% بينما تحصل ساركوزي على 48،36% وأصبح بذلك الرئيس 24 لجمهورية فرنسا والرئيس السابع في الجمهورية الخامسة.





ميلاد توني بلير

توني بلير ولد في 6 مايو 1953، وهو رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007 وذلك لثلاث فترات رئاسية متتالية، كما رأس حزب العمال البريطاني منذ عام 1994 ولغاية 2007.

عندما تولى الحكم في 2 مايو 1997 لم يكن قد أكمل عامه الرابع والأربعين (أكمله يوم 6 مايو 1997)، وهو بذلك أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء منذ عهد روبرت جنكنسون الذي تولى الحكم عام 1812، وفي مايو 2010 حطم ديفيد كاميرون رقمه لأنه كان أصغر من سن الرابعة والأربعين بعدة أشهر عندما تولى منصب رئيس الوزراء.

شغل أيضاً عدة مناصب منها اللورد الأول للخزنة، ووزير الخدمة الشعبية، وعضو البرلمان البريطاني لمنطقة سيجفيلد في شمال شرق إنجلترا.





رحيل صالح سليم

وفي مثل هذا اليوم عام 2002، رحل عن عالمنا الأسطورة الكروية صالح سليم، ويعتبر من أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية وعلم من أعلام النادي الأهلي المصري.

سجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.