وسط مخاوف من هجوم نووي.. صحيفة تكشف السناريو الأول لخطة طوارئ الولايات المتحدة

قالت صحيفة "ديلي ستار أونلاين" الأمريكية، إنه تم اقتراح كل من واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس كأهداف رئيسية للضربة الجوية، وإن مخططي الكوارث في حالات الطوارئ لديهم تدريب جيد ويمكن تشغيله على الفور إذا ما تعرضت الولايات المتحدة لقنبلة نووية.





وأضافت الصحيفة، أنه سيتم نشر القوات العسكرية الأمريكية في المدينة لإجراء عمليات بحث وإنقاذ كبيرة، وسيتعين فرض الحجر الصحي على ما لا يقل عن 3000 ميل مربع، والإجلاء الجماعي، إلى جانب توقع بحدوث ركود اقتصادي.





وتكشف الصحيفة عن "سيناريو الاستجابة الوطنية رقم واحد" المثير للخوف في الولايات المتحدة والذي يهدف إلى مواجهة القنبلة النووية، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين جهزوا خططهم النووية بناء على قنبلة نووية بقوة 10 آلاف طن من مادة تي إن تي.





وقد تم رسم التوقعات على أساس جهاز تم تفجيره في واشنطن من قبل الإرهابيين بدلاً من الضربة النووية في الحرب العالمية الثالثة.





ووفق وثائق وزارة الأمن الداخلي التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن السيناريو المحتمل لهجوم نووي كان عبارة عن قنبلة بدائية الصنع تسير في وسط المدينة في شاحنة توصيل، ومن المفترض أن تؤدي القنبلة إلى تفجير "مئات الآلاف".





وتشير الوثائق إلى أن تفجير القنبلة النووية قد يؤدي إلى إطلاق ذبذبة كهرمغناطيسية يمكن أن تدمر الاتصالات وتزيد من عرقلة عمال الإنقاذ، وأن "خط الضغط العالي" سيثير مشاكل من ثلاثة أميال حول الانفجار، مع شبكات الكهرباء وأبراج الهواتف المحمولة ومحطات التحويل "معرضة للهجوم".





وأوردت الصحيفة، أيضًا، أنه من المتوقع أن يتلقى المستجيبون الأولون في حالات الطوارئ "جرعات مميتة من الإشعاع"، وسيكون على المستجيبين الأوائل "القيمة" أن يفكروا فيما إذا كان سيتم إرسالهم إلى منطقة الخطر، ومن المحتمل أن يتركوا الأشخاص الذين تم التخلي عنهم بالقرب من الأرض المؤدية إلى الأرض النووية.





كما قام المسؤولون الأمريكيون بإنتاج جدول مفيد يشرح بدقة أعداد وأنواع الإصابات المتوقعة خلال الانفجار، ومن المتوقع حدوث حالات تسمم إشعاعي، وعمى مفاجئ، وحروق في العين، وصدمة حادة للناجين بالآلاف، حتى حجم الفوهة تم حسابه بأنه يحتمل أن يكون عمقه 64 قدمًا بقطر 150 قدمًا.





التحذيرات هي أيضا صنعت خطط حول "الأثر النفسي الكبير على الناجين" التي قد تؤثر على عمال الإنقاذ، وأن الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية تُقدر بـ "بلايين الدولارات".





وتقول الوثائق، إنه من المتوقع أن التنظيف نتيجة القنبلة يستغرق سنوات مع "تكاليف مذهلة والحادث من شأنه تغيير النفس الأمريكية إلى الأبد، وإنه ستكون هناك بالتأكيد عواقب اقتصادية وسياسية وإنفاذ القانون والحريات المدنية والعسكرية التي من المحتمل أن تغير طبيعة البلاد.





وتلفت الوثائق، إلى أن إزالة التلوث يعتبر أولوية استجابة الحكومة الأمريكية، بدلاً من الجهود المنقذة للحياة التي تساعد الضحايا المصابين مباشرة بسبب التفجير.





وحسب الصحيفة، يقول السيناريو الأول: "إن تكاليف إزالة التلوث وإعادة البناء ستكون مذهلة. لكن هذه الخسائر لا تبدأ في معالجة الآثار الحقيقية لهذا النوع من الحوادث. إن التفجير في مدينة أمريكية سيغير إلى الأبد الحالة النفسية الأمريكية، وكذلك سياستها ونظرتها للعالم. والآثار الحقيقية قد لا تكون قابلة للتصديق إلا من قبل المؤرخين بعد سنوات عديدة من الحادث."





ووفق السناريو، فإن خطط الهجوم النووي هذه وضعت من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر وإعصار كاترينا. وتم تصميم هذه السيناريوهات لتكون الهيكل التأسيسي لتطوير معايير التأهب الوطنية التي يمكن قياس قدرات الأمن الداخلي من خلالها."





وتؤكد صحيفة "ديلي ستار أونلاين"، "إنها تمثل تهديدات أو مخاطر ذات أهمية وطنية ذات عواقب وخيمة. بينما تعكس هذه السيناريوهات جهداً تحليلياً صارماً من قبل خبراء الأمن الداخلي الفيدراليين".



