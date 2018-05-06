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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2018 في محلات الصاغة

الأحد 06/مايو/2018 - 10:00 ص
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2018 في محلات الصاغة
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 645 جنيها، فيما سجل الذهب عيار 18 نحو 552.50 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 737 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5176 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب لجلسة ثانية ايوم الخميس بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة دون تغيير.

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