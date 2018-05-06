رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي: الأهلي تقدم بشكوى ضد حكم لقاء الترجي

قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن مسألة الاعتراض الدائم على التحكيم الإفريقي قتلت بحثًا.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قررنا منذ فترة أن يتم إبعاد أي حكم أثار أزمة لأي ناد من إدارة مبارياته في المستقبل".





وأكمل: "الأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الحكم السنغالي في مباراة الترجي للموسم الماضي، وبالتالي كان تعيينه أمرًا عاديًا كون لا توجد شكوى سابقة ضده من الأهلي".





وأردف: "إذا أراد الأهلي الاعتراض عليه إرسال شكوى رسمية بعد المباراة حتى يتم الأخذ بها في المستقبل، وما علمته أن الأهلي بالفعل تقدم بشكوى ضد حكم مباراة الترجي".





وأشار إلى أن لوائح القيد في الاتحاد الإفريقي تمنع الاستبدال في القوائم، والقيد يكون في الفترات المسموح فيها بقيد اللاعبين فقط.



