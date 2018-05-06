ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي: الأهلي تقدم بشكوى ضد حكم لقاء الترجي

الأحد 06/مايو/2018 - 09:58 ص
رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي: الأهلي تقدم بشكوى ضد حكم لقاء الترجي
الأهلي والترجي
طباعة
الفجر الرياضي
 
قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن مسألة الاعتراض الدائم على التحكيم الإفريقي قتلت بحثًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قررنا منذ فترة أن يتم إبعاد أي حكم أثار أزمة لأي ناد من إدارة مبارياته في المستقبل".

وأكمل: "الأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الحكم السنغالي في مباراة الترجي للموسم الماضي، وبالتالي كان تعيينه أمرًا عاديًا كون لا توجد شكوى سابقة ضده من الأهلي".

وأردف: "إذا أراد الأهلي الاعتراض عليه إرسال شكوى رسمية بعد المباراة حتى يتم الأخذ بها في المستقبل، وما علمته أن الأهلي بالفعل تقدم بشكوى ضد حكم مباراة الترجي".

وأشار إلى أن لوائح القيد في الاتحاد الإفريقي تمنع الاستبدال في القوائم، والقيد يكون في الفترات المسموح فيها بقيد اللاعبين فقط.

المزيد عن: عبد المنعم شطة الترجي الاهلي والترجي الاهلي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
12:30
-
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 10:10:03 AM